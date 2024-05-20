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Выборы президента Ирана пройдут 28 июня

Выборы президента Ирана пройдут на 28 июня, фото - Новости Zakon.kz от 20.05.2024 21:04 Фото: pixabay
Внеочередные президентские выборы пройдут в Иране 28 июня 2024 года, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает 20 мая агентство Mehr, об этом заявил пресс-секретарь избирательного штаба исламской республики Мохсен Эслами.

"Совету стражей конституции предложено, чтобы регистрация кандидатов началась 28 мая. 28 июня можно считать днем четырнадцатых (в истории Ирана) выборов президента", – сказал он.

19 мая 2024 года вертолет с президентом Ирана совершил жесткую посадку во время возвращения из города Парсабада, где иранские официальные лица вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым принимали участие в торжественном открытии плотины Гыз-Каласы на реке Аракс.

Спасательные отряды начали поиски вертолета примерно через час после того, как стало известно о происшествии. Из-за отсутствия дорог в местности, покрытой лесами, а также неблагоприятных погодных условий, в том числе сильного тумана, поисково-спасательная операция затянулась.

Вертолет президента нашли 20 мая рядом с деревней Тавиль в 30 км от границы с Азербайджаном. Он сгорел в результате падения. Чуть позже местные СМИ сообщили о гибели всех находившихся на борту.

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