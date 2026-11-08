Последствия могут быть необратимыми: врач объяснила, чем опасно ожирение

Ожирение может привести не только к серьезным физическим заболеваниям, но и к депрессии, тревожности и социальной изоляции. При этом последствия избыточного веса затрагивают не только взрослых, но и детей, рассказала эндокринолог Ирина Ленькина, сообщает Zakon.kz.

Комментарий она 8 ноября 2026 года дала "Ленте.ру". По словам врача, речь идет не просто о лишнем весе, а о системном заболевании, влияющем на здоровье и качество жизни.

Ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале The Lancet, эндокринолог сообщила, что среди 17 катастрофических рисков для человечества один из самых весомых вкладов вносит ожирение.

"В исследовании используется показатель DALY – так обозначают год полноценной жизни, потерянный из-за преждевременной смерти или ухудшения здоровья по тем или иным причинам. Эти годы можно сохранить, если действовать, если же не предпринимать никаких мер, например, не бороться с ожирением, сотни миллионов людей проживут гораздо меньше, чем могли бы", – рассказала Ленькина.

Ожирение может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, диабету второго типа, нарушениям работы печени и почек, а также некоторым видам рака. Кроме того, оно повышает риск репродуктивных нарушений и может негативно влиять на ментальное здоровье.

"Люди с большим весом сталкиваются со стигматизацией, насмешками и дискриминацией, страдают от депрессии, тревожности, социальной изоляцией", – отметила эндокринолог.

По прогнозам врача, в будущем число людей с проблемами здоровья из-за избыточного веса может превысить количество тех, кто страдает от его недостатка.

Однако этого можно избежать благодаря эффективной профилактике и лечению ожирения.

"Для этого нужно проводить профилактику на уровне общества, пропагандируя более здоровый образ жизни, а также лечить тех, кто уже заболел. Инновации в этой области очень важны. Рекомендации "меньше есть" и "взять себя в руки" при лечении ожирения не работают. Для борьбы с заболеванием нужен комплексный подход, а изменения питания и образа жизни при необходимости могут быть дополнены бариатрической хирургией или фармакотерапией", – сказала врач.

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