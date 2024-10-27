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Иран просит провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля

ООН, Иран, Израиль, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 10:19 Фото: pixabay
Тегеран просит провести экстренное заседание Совбеза ООН в связи с атакой Израиля против Ирана, сообщает Zakon.kz.

Об этом заявили в миссии страны в ООН. Письмо от постпреда Ирана Амира Саида Иравани было направлено в адрес председателя Совбеза ООН (Швейцария) и Генсека ООН Антониу Гутерреша.

"Исламская Республика Иран просит председателя Совета Безопасности созвать срочное заседание для рассмотрения этого серьезного нарушения и незаконных действий и привлечения к ответственности этого преступного режима", – говорится в тексте обращения.

В Иране также призвали Гутерриша и Совбез "занять твердую позицию и решительно и недвусмысленно осудить" Израиль, показав, что "вопиющие нарушения международного права и Устава ООН" не останутся без ответа.

В ночь на 26 октября 2024 года Израиль нанес удары по иранским военным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности дать "взвешенный и продуманный" ответ на атаку.

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