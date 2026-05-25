Мужчина облил кислотой бывшую девушку и напал на нее с ножом

Шокирующий инцидент произошел в России. В Санкт-Петербурге мужчина облил кислотой бывшую девушку и ударил пострадавшую ножом, передает Zakon.kz.

Злоумышленник арестован и останется под стражей до 23 июля этого года. Об этом 25 мая 2026 года сообщает телеканал РЕН ТВ.

Преступление было совершено 23 мая в квартире дома на Железноводской улице.

"27-летний злоумышленник облил бывшую возлюбленную кислотой, выстрелил из сигнального пистолета и ударил ее ножом, после чего сбежал", – говорится в сообщении.

Пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии. Ее подруга, которая пыталась оттащить нападавшего, получила ожоги рук. Подозреваемого задержали на следующий день.

