Массовое отравление собак произошло в приюте Костаная

6 октября в приюте для животных города Костанай произошло массовое отравление собак, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали волонтеры ОО "Надежда Плюс kst". По их данным, все собаки были вакцинированы и стерилизованы. Отмечается, что перед смертью они уходили умирать по разным местам. Поэтому поиск тел продолжается, но точное количество пострадавших собак пока неизвестно.

"Тот, кто совершил это страшное преступление предусмотрел траекторию обзора всех камер на территории. Собаки умирали в ужасных мучениях с пеной и кровью в пасти", – рассказала волонтер Анастасия Серикова.

На место происшествия прибыла следственная группа.

В первых числах октября в Алматинской области очевидцы запечатлели новый случай издевательства над собакой.