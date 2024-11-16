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1000 мышей стали главными постояльцами приюта в США

1000 мышей стали главными постояльцами приюта в США, фото - Новости Zakon.kz от 17.11.2024 03:58 Фото: pixabay
Приют для животных в Нью-Гемпшире (США) с трудом справляется с размещением 1000 мышей. После того, как житель штата отказался от своих грызунов, приют столкнулся с проблемой быстро размножающихся мышей, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, приют для животных в Нью-Гемпшире пытается решить, как справиться с почти 1000 мышами. Поступившими туда за последние дни, многие из них беременны.

Лиза Деннисон, исполнительный директор Общества по предотвращению жестокого обращения с животными Нью-Гэмпшира, назвала ситуацию "паралитической" и заявила, что организация изо всех сил пытается справиться с огромным наплывом быстро размножающихся грызунов.

Все началось в 11 ноября, когда неизвестный мужчина решил отдать в приют 150 контейнеров с мышами. В тот день у него было 73 мыши, и к утру пятницы около 450 были переведены в приют. Еще около 500 были в пути.

Как уверяют заведующие приюта, мышей достаточно, чтобы дать по одному грызуну каждому члену Конгресса США и 424 членам законодательного органа Нью-Гемпшира вместе взятым.

Их количество растет благодаря их феноменальной способности размножаться. Самки мышей становятся половозрелыми уже в возрасте шести недель. Их беременность длится около 20 дней, и они могут зачать новое потомство уже через 24 часа после этого.

Это огромная нагрузка для приюта, который ранее принимал максимум 125 животных за день.

Ранее сообщалось, что шотландский детеныш красной панды испугался фейерверков и умер.

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