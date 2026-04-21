Смертельный взрыв на фабрике фейерверков в Индии унес жизни людей

По меньшей мере 25 человек погибли в результате взрыва на фабрике по производству фейерверков в Индии, еще четверо получили тяжелые травмы. Трагедия произошла 19 апреля в штате Тамилнад, сообщает Zakon.kz.

Как пишет People со ссылкой на местные власти, предприятие в день происшествия не должно было работать, однако на его территории находились десятки людей – от 50 до 100 человек. Взрыв оказался настолько мощным, что разрушил несколько помещений и повредил близлежащие здания.

На данный момент подтверждена гибель 25 человек, большинство из них – женщины. Еще четверо получили тяжелые травмы. Во время спасательной операции произошел повторный взрыв, в результате которого пострадали еще 13 человек.

Предварительно установлено, что в момент происшествия рабочие могли заниматься смешиванием химических веществ. Полиция начала расследование.

Сообщается, что владелец предприятия и бригадир скрылись, ведутся их поиски. По данным местных властей, фабрика имела лицензию, однако могла нарушать правила безопасности и условия работы, включая допустимое число сотрудников и время проведения опасных операций.

Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и призвали усилить меры безопасности на подобных производствах.

Firecracker Factory Explosion: पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, छुट्टी के दिन चल रहा था काम, 23 मजदूरों की गई जान, कई गंभीर

