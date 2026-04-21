Смертельный взрыв на фабрике фейерверков в Индии унес жизни людей
Как пишет People со ссылкой на местные власти, предприятие в день происшествия не должно было работать, однако на его территории находились десятки людей – от 50 до 100 человек. Взрыв оказался настолько мощным, что разрушил несколько помещений и повредил близлежащие здания.
На данный момент подтверждена гибель 25 человек, большинство из них – женщины. Еще четверо получили тяжелые травмы. Во время спасательной операции произошел повторный взрыв, в результате которого пострадали еще 13 человек.
Предварительно установлено, что в момент происшествия рабочие могли заниматься смешиванием химических веществ. Полиция начала расследование.
Сообщается, что владелец предприятия и бригадир скрылись, ведутся их поиски. По данным местных властей, фабрика имела лицензию, однако могла нарушать правила безопасности и условия работы, включая допустимое число сотрудников и время проведения опасных операций.
Власти страны выразили соболезнования семьям погибших и призвали усилить меры безопасности на подобных производствах.
Firecracker Factory Explosion: पटाखा फैक्ट्री में भीषण विस्फोट, छुट्टी के दिन चल रहा था काम, 23 मजदूरों की गई जान, कई गंभीरhttps://t.co/lpXPjXiNFw— News4Nation (@news4nations) April 20, 2026
Ранее сообщалось, что взрыв газа разрушил дом в Алматинской области.