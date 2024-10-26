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Астронавт НАСА после полета попал в больницу с неизвестным заболеванием

Астронавт НАСА после полета попал в больницу с неизвестным заболеванием , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 06:40 Фото: pixabay
Астронавта доставили в больницу вскоре после возвращения на Землю из длительной миссии на Международной космической станции, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, экипаж должен был вернуться на Землю два месяца назад, но возвращение на родину было отложено из-за проблем с капсулой астронавтов Starliner, которая вернулась пустой в сентябре из-за проблем безопасности.

Первоначально НАСА заявило, что весь экипаж был доставлен в больницу Ascension Sacred Heart Pensacola для проверки состояния астронавтов, но не уточнило, возникли ли проблемы у членов экипажа.

По данным космического агентства, остальные три члена экипажа покинули больницу и вернулись в Хьюстон.

Ранее 63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года.

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