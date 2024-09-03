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Астронавт НАСА, застрявший в космосе, сообщает о "странных звуках", исходящих из капсулы

Астронавты застали в космосе, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2024 04:24 Фото: НАСА
Астронавт НАСА на МКС 31 августа сообщил, что слышал "странный шум", исходящий от космического корабля Boeing Starliner, всего за несколько дней до того, как он должен был покинуть станцию и вернуться на Землю на автопилоте, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, Starliner должен покинуть Международную космическую станцию 6 сентября и вернуться на Землю на автопилоте. Однако астронавт Бутч Уилмор связался по радио с Центром управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы узнать о шуме.

На аудиозаписи обмена Уилмор держит телефон у динамиков, чтобы Центр управления полетами мог услышать шум, о котором он говорил. Через устройство Уилмора можно услышать пульсирующий звук, исходящий с постоянными интервалами.

В Центре управления полетами сообщают, что запись исследуют.

Уилмор поясняет, что звук исходит из динамика внутри Starliner.

Таким образом NASA решило, что слишком рискованно возвращать Уилмора и Суни Уильямс до февраля. Первоначально астронавты планировали недельную поездку в начале июня, но миссия увязла в проблемах из-за отказов двигателей и утечек гелия.

Ранее сообщалось, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции на Землю только в феврале 2025 года на корабле SpaceX Crew Dragon.

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