Астронавт НАСА, застрявший в космосе, сообщает о "странных звуках", исходящих из капсулы
По информации Fox News, Starliner должен покинуть Международную космическую станцию 6 сентября и вернуться на Землю на автопилоте. Однако астронавт Бутч Уилмор связался по радио с Центром управления полетами в Космическом центре имени Джонсона в Хьюстоне, чтобы узнать о шуме.
На аудиозаписи обмена Уилмор держит телефон у динамиков, чтобы Центр управления полетами мог услышать шум, о котором он говорил. Через устройство Уилмора можно услышать пульсирующий звук, исходящий с постоянными интервалами.
В Центре управления полетами сообщают, что запись исследуют.
Уилмор поясняет, что звук исходит из динамика внутри Starliner.
Таким образом NASA решило, что слишком рискованно возвращать Уилмора и Суни Уильямс до февраля. Первоначально астронавты планировали недельную поездку в начале июня, но миссия увязла в проблемах из-за отказов двигателей и утечек гелия.
Ранее сообщалось, что экипаж Boeing Starliner вернется с Международной космической станции на
Землю только в феврале 2025 года на корабле SpaceX Crew Dragon.