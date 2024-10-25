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63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года

Врачи, больница, поликлиника, пациенты, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 15:15 Фото: Zakon.kz
63-летний Лучано Д’Адамо очнулся после пятилетней комы и решил, что ему 24 года, а на дворе – 1980-й год. Итальянец впал в кому после того, как угодил под машину в 2019 году, сообщает Zakon.kz.

Когда мужчина пришел в себя, то удивился, увидев себя в зеркале и свою постаревшую жену, которую помнил еще 19-летней невестой.

Еще сильнее итальянца поразило то, что у него есть 30-летний сын и внук.

Также он забыл о смерти своей матери и после выхода из комы собирался позвонить ей. Когда мужчине подали мобильный телефон, как отмечено в публикации издания Daily Mail, он не понял, что это за предмет.

В результате Д’Адамо пришлось начать жизнь с нуля и устроиться охранником в школу. Сейчас мужчине 68 лет, за это время он вспомнил некоторые моменты из своей жизни. Команда медицинских специалистов и его близкие продолжают помогать ему в этом процессе.

Ранее сообщалось, что в возрасте 115 лет умерла Элизабет Фрэнсис. Она считалась самой старой из ныне живущих в США людей, кроме того, по возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.

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