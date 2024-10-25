63-летний итальянец вышел из комы и решил, что ему 24 года
Когда мужчина пришел в себя, то удивился, увидев себя в зеркале и свою постаревшую жену, которую помнил еще 19-летней невестой.
Еще сильнее итальянца поразило то, что у него есть 30-летний сын и внук.
Ein Italiener hat nach einem Verkehrsunfall 39 Jahre seines Lebens vergessen. Luciano d'Adamo erkennt weder seine Frau noch seinen Sohn wieder und glaubt, es sei das Jahr 1980. https://t.co/KtqjWLLTkT— Blick (@Blickch) October 22, 2024
Также он забыл о смерти своей матери и после выхода из комы собирался позвонить ей. Когда мужчине подали мобильный телефон, как отмечено в публикации издания Daily Mail, он не понял, что это за предмет.
В результате Д’Адамо пришлось начать жизнь с нуля и устроиться охранником в школу. Сейчас мужчине 68 лет, за это время он вспомнил некоторые моменты из своей жизни. Команда медицинских специалистов и его близкие продолжают помогать ему в этом процессе.
Ранее сообщалось, что в возрасте 115 лет умерла Элизабет Фрэнсис. Она считалась самой старой из ныне живущих в США людей, кроме того, по возрасту она была третьей из ныне живущих людей по всему миру.