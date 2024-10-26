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Шестеро заключенных из стран ЦА сбежали из российской колонии

СИЗО, следственный изолятор, подозреваемые, обвиняемые, подсудимые, осужденные, следствие, заключение, камера, решетка, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 14:24 Фото: Zakon.kz
Шестеро заключенных сбежали из российской колонии, которая расположена в Липецке. Предположительно, все они родом из стран Центральной Азии. Их разыскивают МВД, Росгвардия и ФСБ, сообщает Zakon.kz.

Согласно распространенным в Сети ориентировкам, пятеро беглецов из липецкой исправительной колонии №2 – граждане Узбекистана, шестой заключенный – из Таджикистана. Известно, что они покинули тюрьму, сделав подкоп. Мужчины осуждены за изнасилование, в том числе лица, не достигшего 16 лет, и хранение наркотиков.

Всех сотрудников липецкой колонии ждет служебная проверка. Следователи будут интересоваться, кто мог снабдить заключенных лопатами для подкопа, почему те не попали на камеры и куда девали землю. По предварительной информации, побег они планировали более полугода. Вырытый тоннель был длиной около 65 метров и располагался в промзоне.

В данный момент губернатор региона Игорь Артамонов объявил, что двоих сбежавших из колонии задержали.

25 октября 2024 года на окраине села Теренкара полицейские задержали сбежавшего из Талгарского ИВС Бекарыса Калмырзаева. Напомним, мужчина, подозреваемый в изнасиловании, 21 октября совершил побег из изолятора временного содержания.

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