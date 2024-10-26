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В Болгарии раскопали могилу человека, которого считали вампиром

кладбище, погост, захоронения , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 17:51 Фото: pixabay
Археологи в Болгарии обнаружили могилу человека, который при жизни считался вампиром. Захоронение оказалось очень любопытным, сообщает Zakon.kz.

Раскопки проводились в Кырджалийской области на юге Болгарии, в районе фракийского города Перперикон, пишет агентство BTA.

Отмечается, что при захоронении в могилу покойного положили крест и заостренное орудие. Они находились на плечах. Эти предметы ритуального характера, по традициям древности, предназначались для предотвращения возможности превращения вампира в нежить.

"Как сначала предположили специалисты, найденный скелет принадлежит ребенку, потому как рост останков составил 110 см. Но по исследованиям, проведенным после, оказалось, что это взрослый мужчина. У него были пороки развития, по причине которых он стал изгнанником из общества", – сообщили в агентстве.

Специалисты предположили, что страх людей перед ним и появление суеверий, сформировавших зловещую репутацию мужчине при жизни, возникли из-за его необычных крепких зубов и деформированного черепа.

Ранее немецкие зоологи сделали удивительное открытие. Они обнаружили в болотах Германии ранее неизвестный вид амеб-вампиров. Эти одноклеточные гибнут на свету и используют необычный способ питания.

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