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Мир

В Хорватии раскопали необычную могилу "вампира"

В Хорватии раскопали необычную могилу &quot;вампира&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 09:32 Фото: pixabay
Недавняя археологическая раскопка в Хорватии привлекла внимание исследователей благодаря необычному "вампирскому" захоронению. Оно показало популярность верований такого рода в странах Восточной Европы периода Средневековья, сообщает Zakon.kz.

Могилу обнаружили на археологическом участке Rašaška (в 112 км от Загреба). По предварительным данным, она относится к периоду между XIII и XVI веками.

О пугающей находке стало известно из публикации Live Science.

Сначала исследователи обратили внимание на крупные камни, находившиеся в могиле, предположив, что они могли выпасть из ближайшей стены. Однако дальнейший анализ привел к неожиданному открытию.

Труп "вампира" оказался обезглавленным: голову захоронили отдельно от скелета. Само же тело намеренно "выкручено": туловище было обращено вниз, а конечности вверх.

Анализ останков показал, что это был мужчина, который, вероятно, погиб от травм головы.

Подобные погребальные практики, по мнению археологов, свидетельствуют о том, что при жизни поведение покойного не соответствовало социальным нормам. По поверью, его личность была способна восстать из мертвых. Это объясняет жестокие меры, предпринятые для предотвращения возможного "воскрешения".

Ранее сообщалось, что в Китае женщина семь лет тайно жила в подвале дома, который продала.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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