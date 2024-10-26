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Санитарный вертолет Ми-2 разбился в России: никто не выжил

Санитарный вертолет Ми-2 разбился в России, никто не выжил , фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2024 22:40 Фото: МЧС РК
В Кировской области Российской Федерации 26 октября потерпел крушение санитарный вертолет Ми-2, сообщает Zakon.kz.

По информации МЧС России, на борту находились четыре человека: пилот и трое медиков. В результате жесткой посадки в лесу у села Белеенки Даровского района все они погибли.

По информации губернатора региона Александра Соколова, вертолет вылетел из поселка Даровской после завершения работы медицинской бригады и вскоре упал. На борту не было пациентов.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Утром 13 октября в Якутии упал самолет Ан-3 АК "Борус". 

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