Никто не выжил: в Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании
Фото: magnific.com
Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о крушении вертолета компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура. Авиакатастрофа произошла утром 28 июня, сообщает Zakon.kz.
По данным портала sabq.org, в результате происшествия погибли 14 человек, находившиеся на борту. Все погибшие являлись гражданами Саудовской Аравии.
Власти начали расследование обстоятельств крушения. В нем участвуют профильные государственные службы, которым предстоит установить причины авиакатастрофы.
Министерство энергетики также выразило соболезнования родственникам погибших.
Ранее сообщалось, что 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции.
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