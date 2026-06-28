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Мир

Никто не выжил: в Саудовской Аравии разбился вертолет нефтяной компании

авиакатастрофа в СА, фото - Новости Zakon.kz от 28.06.2026 18:36 Фото: magnific.com
Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило о крушении вертолета компании Saudi Aramco в районе Рас-Таннура. Авиакатастрофа произошла утром 28 июня, сообщает Zakon.kz.

По данным портала sabq.org, в результате происшествия погибли 14 человек, находившиеся на борту. Все погибшие являлись гражданами Саудовской Аравии.

Власти начали расследование обстоятельств крушения. В нем участвуют профильные государственные службы, которым предстоит установить причины авиакатастрофы.

Министерство энергетики также выразило соболезнования родственникам погибших.

Ранее сообщалось, что 11 человек погибли при крушении самолета с парашютистами во Франции.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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