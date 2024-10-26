Израиль заявил о завершении атаки на объекты в Иране

В ночь на субботу, 26 октября 2024 года, Израиль нанес три волны авиаударов по Ирану. Над Тегераном и близлежащим городом Карадж произошло не менее семи взрывов, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, в данный момент армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о завершении атаки на объекты в Иране.

"Недавно армия обороны Израиля завершила нанесение точных и целевых ударов по военным целям в нескольких районах Ирана", – говорится в заявлении армейской пресс-службы. Как отмечается в документе, самолеты Израиля "благополучно вернулись домой".

В сообщении также указано, что удар был нанесен в ответ на атаки иранского режима в отношении государства Израиль и его жителей в последние месяцы.

"Согласно разведывательным данным, самолеты ВВС нанесли удары по производствам, использовавшимся для изготовления ракет, которые Иран запускал по государству Израиль в течение последнего года", – сказано в документе.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что будут вынуждены ответить, если Тегеран начнет новый виток эскалации ситуации в регионе.

Газета The Jerusalem Post сообщила, что в атаке на Иран участвовали более 100 самолетов Израиля, включая новейший истребитель-невидимку F-35″.

Напомним, ранее Израиль отложил атаку на Иран из-за утечки американских секретных документов о подготовке к ней.