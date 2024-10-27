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Грузовик протаранил автобусную остановку под Тель-Авивом: есть пострадавшие

Израиль, авария, , фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2024 14:09 Фото: Х/milisrael2017
Недалеко от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Times of Israel, инцидент случился на перекрестке Глилот в районе Cinema City Glilot.

"В результате наезда пострадали 16 человек, всех их госпитализировали. Четверо находятся в тяжелом состоянии", – сообщает издание.

Полиция подозревает, что случившееся может быть террористическим актом. К месту происшествия направляется большой отряд полиции. Сейчас движение на перекрестке частично блокировано, водителей попросили выбирать маршруты объезда.

Ранее сообщалось, что Иран просит провести экстренное заседание Совбеза ООН из-за атаки Израиля.

Напомним, в ночь на 26 октября 2024 года Израиль нанес удары по иранским военным объектам. Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о готовности дать "взвешенный и продуманный" ответ на атаку.

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