Десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике. По данным местных властей, автобус столкнулся с прицепом, отцепившимся от грузовика, перевозившего кукурузу, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, по меньшей мере 24 человека погибли в результате переворота автобуса на западе Мексики.

В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, Хуан Манрикес Морено, координатор Национальной гвардии в Сакатекасе, объяснил, что прицеп грузовика отцепился на шоссе, прежде чем автобус столкнулся с ним, в результате чего транспортное средство опрокинулось на правый бок.

На снимках с места крушения видно, как спасатели и силы безопасности, включая военнослужащих, обеспечивают безопасность района, пока спасатели извлекают тела.

Родриго Рейес Мугерса, генеральный секретарь правительства Сакатекаса, выразил солидарность и соболезнования всем семьям и людям, которые потеряли близких в этой трагедии.

Ранее недалеко от Тель-Авива грузовик протаранил автобусную остановку с людьми, в результате чего пострадали несколько человек.

