Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути

В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 04:59 Фото: SAIElab / Дж.Бернер / М.Фракетти
Два давно затерянных средневековых города, которые когда-то процветали вдоль Шелкового пути, были обнаружены с помощью беспилотников, отправленных на их поиски, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, на протяжении столетий заброшенные города скрывались под горами Центральной Азии.

Используя современную технологию картографирования с помощью беспилотников, известную как LiDAR (оборудование для обнаружения и измерения расстояния с помощью света), группа археологов обнаружила, что два города, Ташбулак и Тугунбулак, когда-то были оживленными городскими центрами, несмотря на их изолированность и возвышенность.

В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути , фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 04:59

Фото: SAIElab / Дж.Бернер / М.Фракетти

Благодаря новой системе дистанционного зондирования на основе беспилотников команде удалось сделать снимки, на которых видны два крупных городских поселения, усеянных сторожевыми башнями, крепостями, сложными зданиями и площадями.

Работу возглавил Майкл Фракетти, профессор антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, совместно с Фарходом Максудовым, директором Национального центра археологии Узбекистана.

Исследование показывает, что оба города производили железо и сталь на продажу, а также обеспечивали топливом путешественников по Шелковому пути, поскольку регион был окружен густыми можжевеловыми лесами.

Ранее ученые объяснили происхождение "таинственных" шаров на пляжах Сиднея.

Читайте также

Десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике
Десятки человек погибли после того, как автобус перевернулся в Мексике
В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек
В результате тропического шторма Трами на Филиппинах пострадали более 120 человек
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
В Ирландии мужчина получил пожизненное за насилие над 70 несовершеннолетними в соцсетях
Аксинья Титова
Узбекистан 2024 год Археология Исследования
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Время новых проектов и испытаний: Что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Время испытаний: что обещает Тамара Глоба каждому знаку зодиака в ноябре
Самокаты, электросамокаты, электрические самокаты, аренда самокатов, зима, снег
Какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 28 по 30 октября
Луна, космос, астрономия,
Астрономы рассказали о человеческих поселениях на Луне
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
42-летняя Сати Казанова впервые стала мамой
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: