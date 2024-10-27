В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути

Два давно затерянных средневековых города, которые когда-то процветали вдоль Шелкового пути, были обнаружены с помощью беспилотников, отправленных на их поиски, сообщает Zakon.kz.

По информации NBC News, на протяжении столетий заброшенные города скрывались под горами Центральной Азии.

Используя современную технологию картографирования с помощью беспилотников, известную как LiDAR (оборудование для обнаружения и измерения расстояния с помощью света), группа археологов обнаружила, что два города, Ташбулак и Тугунбулак, когда-то были оживленными городскими центрами, несмотря на их изолированность и возвышенность.

Фото: SAIElab / Дж.Бернер / М.Фракетти

Благодаря новой системе дистанционного зондирования на основе беспилотников команде удалось сделать снимки, на которых видны два крупных городских поселения, усеянных сторожевыми башнями, крепостями, сложными зданиями и площадями.

Работу возглавил Майкл Фракетти, профессор антропологии Вашингтонского университета в Сент-Луисе, совместно с Фарходом Максудовым, директором Национального центра археологии Узбекистана.

Исследование показывает, что оба города производили железо и сталь на продажу, а также обеспечивали топливом путешественников по Шелковому пути, поскольку регион был окружен густыми можжевеловыми лесами.

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