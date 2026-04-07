В Узбекистане обнаружили 3000-летний город Шелкового пути, полный сокровищ

Китайско-узбекская археологическая группа обнаружила богатый артефактами город возрастом 3000 лет, расположенный вдоль Шелкового пути. Это дает новое представление о городах в раннем железном веке в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет interestingengineering.com, обширный археологический комплекс Бандихан II, обнаруженный в 1969 году и занимающий площадь почти 10 кв. м, расположен в оазисе Бандихан.

Сурхондарьский регион на юге Узбекистана известен как настоящая сокровищница, содержащая множество древних курганов. Лишь недавно, в 2023 году, команда начала раскопки в Бандихане II, который служил важным узлом на легендарном Шелковом пути.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки восточной стены, многочисленные сооружения и соединенные между собой помещения, а также множество артефактов.

Эти находки позволили исследователям идентифицировать город как принадлежащий к культуре Яз, что еще больше расширило понимание его роли в древней Бактрии.

Хотя на данный момент раскопана лишь часть этого крупного городского центра древнего Бактрийского царства, полученные данные предоставляют ключевые свидетельства "для понимания формы ранних городов-государств железного века в южной части Центральной Азии и эволюции городской планировки от бронзового века до раннего железного века".

Хорошо сохранившаяся восточная стена имеет трапециевидное поперечное сечение, демонстрирующее использованные строительные методы. Внутри города были обнаружены подробные свидетельства повседневной жизни, включая пять соединенных между собой комнат.

Среди найденных артефактов были фрагменты керамики, в том числе ребристые кувшины, миски и блюда с плоским дном. Формы и украшения этих предметов совпадали с теми, что были найдены на других памятниках Яз, таких как Кучуктепа и Язтепа, что позволяет предположить, кто построил этот развитый городской центр.

Хотя Бандихан II имеет структурные сходства с этими памятниками, он также демонстрирует заметные отличия, в частности, отсутствие полукруглых оборонительных башен вдоль внешних стен.

