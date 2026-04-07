Наука и технологии

В Узбекистане обнаружили 3000-летний город Шелкового пути, полный сокровищ

Рабочие, раскопки, руины, фото - Новости Zakon.kz от 07.04.2026 06:40 Фото: pexels
Китайско-узбекская археологическая группа обнаружила богатый артефактами город возрастом 3000 лет, расположенный вдоль Шелкового пути. Это дает новое представление о городах в раннем железном веке в Центральной Азии, сообщает Zakon.kz.

Как пишет interestingengineering.com, обширный археологический комплекс Бандихан II, обнаруженный в 1969 году и занимающий площадь почти 10 кв. м, расположен в оазисе Бандихан.

Сурхондарьский регион на юге Узбекистана известен как настоящая сокровищница, содержащая множество древних курганов. Лишь недавно, в 2023 году, команда начала раскопки в Бандихане II, который служил важным узлом на легендарном Шелковом пути.

В ходе раскопок археологи обнаружили остатки восточной стены, многочисленные сооружения и соединенные между собой помещения, а также множество артефактов.

Эти находки позволили исследователям идентифицировать город как принадлежащий к культуре Яз, что еще больше расширило понимание его роли в древней Бактрии.

Хотя на данный момент раскопана лишь часть этого крупного городского центра древнего Бактрийского царства, полученные данные предоставляют ключевые свидетельства "для понимания формы ранних городов-государств железного века в южной части Центральной Азии и эволюции городской планировки от бронзового века до раннего железного века".

Хорошо сохранившаяся восточная стена имеет трапециевидное поперечное сечение, демонстрирующее использованные строительные методы. Внутри города были обнаружены подробные свидетельства повседневной жизни, включая пять соединенных между собой комнат.

Среди найденных артефактов были фрагменты керамики, в том числе ребристые кувшины, миски и блюда с плоским дном. Формы и украшения этих предметов совпадали с теми, что были найдены на других памятниках Яз, таких как Кучуктепа и Язтепа, что позволяет предположить, кто построил этот развитый городской центр.

Хотя Бандихан II имеет структурные сходства с этими памятниками, он также демонстрирует заметные отличия, в частности, отсутствие полукруглых оборонительных башен вдоль внешних стен.

Ранее археологи спустя 300 лет нашли затонувший корабль с сокровищами на 138 млн долларов.

Аксинья Титова
Читайте также
В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути
04:59, 28 октября 2024
В Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
07:58, 28 августа 2025
Археологи нашли 3000-летний топор из внеземного металла
В Гватемале обнаружили останки города майя возрастом три тысячи лет
05:37, 30 мая 2025
В Гватемале обнаружили останки города майя возрастом три тысячи лет
Читайте также
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
00:44, 07 апреля 2026
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
00:20, 07 апреля 2026
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
23:34, 06 апреля 2026
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
23:02, 06 апреля 2026
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
