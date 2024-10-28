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В Помпеях обнаружен крошечный дом с изысканными, но провокационными фресками

В Помпеях обнаружен крошечный дом с изысканными, но провокационными фресками, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 07:59 Фото: Археологический парк Помпеи
Археологи обнаружили в Помпеях крошечный дом, украшенный сложными и эротическими фресками, что в очередной раз демонстрирует, как богато римляне украшали свои дома, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, Помпеи были разрушены извержением Везувия в 79 году н. э., когда его здания и тысячи жителей были погребены под слоями пепла и пемзы. Это покрытие прекрасно сохраняло город на протяжении тысячелетий, сделав его одним из важнейших археологических памятников в мире, предлагающих беспрецедентное представление о повседневной жизни римлян.

В Помпеях обнаружен крошечный дом с изысканными, но провокационными фресками, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 07:59

Фото: Археологический парк Помпеи

Последнее открытие демонстрирует элементы роскоши, которыми богатые римляне украшали свои дома: несколько фресок изображают мифические сцены. На других запечатлены растительные и животные мотивы на белом фоне.

На одной небольшой квадратной картине на фоне выкрашенной в синий цвет стены изображена близость сатира и нимфы, а на другой – Ипполит, сын мифического греческого царя Тесея, и его мачеха Федра, которая влюбилась в него, а затем покончила с собой, когда он с отвращением отверг ее.

В Помпеях обнаружен крошечный дом с изысканными, но провокационными фресками, фото - Новости Zakon.kz от 28.10.2024 07:59

Фото: Археологический парк Помпеи

На одной из фресок, вероятно, изображен суд Париса, хотя она была повреждена в результате предыдущих раскопок, а на другой изображены Венера, богиня любви, и Адонис, ее смертный возлюбленный.

Эти раскопки "проходят на глазах у публики", которая может попасть на место по подвесным мостикам и понаблюдать за работой археологов.

Ранее в Узбекистане с помощью беспилотников обнаружили затерянные города Шелкового пути.

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