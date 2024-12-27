В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян
Помпеи – древний римский город, уничтоженный и погребенный под толстым слоем пепла и пемзы в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Он быстро оказался под пеплом. Из-за этого здания, и даже тела людей, сохранились в том виде, в каком они были на момент катастрофы.
Фото: Parco Archeologico di Pompei
Сегодня это популярное туристическое место, где можно увидеть руины храмов, театров и других архитектурных памятников.
Фото: Parco Archeologico di Pompei
Недавно археологи обнаружили еще одно помещение с красными стенами. Они декорированы изображениями различных размеров. На них показаны дичь, подвешенная к стене, куры, утки, куропатки, кабан, а также корзины из камыша, наполненные разнообразными яствами, включая кальмаров и моллюсков.
Фото: Parco Archeologico di Pompei
По мнению исследователей, эти сцены отражают атмосферу праздничных банкетов, характерных для жизни богатых жителей того времени.
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