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Мир

В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян

В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:35 Фото: Parco Archeologico di Pompei
В археологическом парке Помпеи, на месте одноименного города, уничтоженного извержением вулкана Везувий, обнаружили хорошо сохранившиеся фрески. Они украшали один из приемных залов с колоннами в большом доме, сообщает Zakon.kz.

Помпеи – древний римский город, уничтоженный и погребенный под толстым слоем пепла и пемзы в результате извержения Везувия в 79 году нашей эры. Он быстро оказался под пеплом. Из-за этого здания, и даже тела людей, сохранились в том виде, в каком они были на момент катастрофы.

В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:35

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Сегодня это популярное туристическое место, где можно увидеть руины храмов, театров и других архитектурных памятников.

В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:35

Фото: Parco Archeologico di Pompei

Недавно археологи обнаружили еще одно помещение с красными стенами. Они декорированы изображениями различных размеров. На них показаны дичь, подвешенная к стене, куры, утки, куропатки, кабан, а также корзины из камыша, наполненные разнообразными яствами, включая кальмаров и моллюсков.

В Помпеях обнаружили фрески с изображениями банкетов богатых римлян, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 08:35

Фото: Parco Archeologico di Pompei

По мнению исследователей, эти сцены отражают атмосферу праздничных банкетов, характерных для жизни богатых жителей того времени.

Ранее двух человек арестовали в Египте при попытке продать более 400 уникальных артефактов.

Аксинья Титова
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