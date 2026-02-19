В Афганистане сожгли более 500 музыкальных инструментов как "орудие порока"
По информации агентства Pajhwok Afghan News, инструменты и сопутствующие предметы были конфискованы в течение года на различных мероприятиях.
Позднее их публично сожгли в присутствии представителей местных властей, сотрудников разведывательных структур и других официальных лиц.
Глава провинциального департамента Макбуль Ахмад Вакас заявил, что изъятые предметы использовались на торжествах и церемониях и, по мнению властей, противоречат нормам шариата.
Он также подчеркнул, что уничтожение инструментов стало частью кампании по "предотвращению порока", и призвал жителей воздерживаться от использования подобных предметов.
Ранее мы рассказывали, что в Афганистане власти движения "Талибан" официально приняли новый Уголовный кодекс, который вызвал резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества.