В Афганистане сожгли более 500 музыкальных инструментов как "орудие порока"

В Афганистане уничтожили более 500 музыкальных инструментов, изъятых у жителей провинции Парван. Этим занимались сотрудники Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства Pajhwok Afghan News, инструменты и сопутствующие предметы были конфискованы в течение года на различных мероприятиях.

Позднее их публично сожгли в присутствии представителей местных властей, сотрудников разведывательных структур и других официальных лиц.

Глава провинциального департамента Макбуль Ахмад Вакас заявил, что изъятые предметы использовались на торжествах и церемониях и, по мнению властей, противоречат нормам шариата.

Он также подчеркнул, что уничтожение инструментов стало частью кампании по "предотвращению порока", и призвал жителей воздерживаться от использования подобных предметов.

Ранее мы рассказывали, что в Афганистане власти движения "Талибан" официально приняли новый Уголовный кодекс, который вызвал резкую реакцию правозащитных организаций и международного сообщества.