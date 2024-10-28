Велосипеды перебежчиков продавали на финско-российской границе

27 октября в Финляндии устроили распродажу велосипедов, сообщает Zakon.kz.

После 10-месячного закрытия пропускного пункта Ниирала таможенники вынуждены были его открыть. Причиной стал редкий аукцион, на который выставили порядка 200 велосипедов, оставленных ранее на границе. Большая часть российского производства марки Stels. Сотрудники таможенной службы решили, что рациональные распродать их, чем перемещать. Об этом передает местное издание Yle.

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Продавали велосипеды не по одной штуке, а по три-четыре в одни руки. Например, к хорошему новому экземпляру дополнительно шли два-три подержанных. На каждый лот установили низкую цену – пять евро.

"Многие велосипеды – детские, то есть довольно маленькие. Удивительно, как на них вообще ехали через границу", – отметила жительница Йоэнсуу Сиско Матфейнен-Халликайнен.

Последние торги принесли в казну страны одну тыс. евро. Эта распродажа стала не первой со времен закрытия границ между Финляндией и Россией. С учетом всех ранее проведенных аукционов Финляндия заработала на велосипедах беженцев 30 тыс. евро.

Еще в середине июля финские власти заявили о планах вырубить лес вдоль границы с Россией, чтобы построить забор между двумя странами.