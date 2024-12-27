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Общество

В Алматы вернут прокат велосипедов, которые будут электрическими

Алматы, прокат велосипедов, электробайки, фото - Новости Zakon.kz от 27.12.2024 10:40 Фото: Кайрат Конуспаев
С 2025 года в Алматы вернут прокат велосипедов, который будет более технологичным, сообщает Zakon.kz.

Подрядчиком станет коммунально-государственное предприятие "Алматы паркинг", которое реализует программу организации парковок в городе.

Как рассказал "Вечернему Алматы" директор организации Владимир Ни, в рамках реализации этого проекта изучался опыт европейских, российских, японских, корейских и китайских компаний.

"Европейские велобайки, конечно, хорошие, но запчасти стоят дорого и часть из них производится опять же в Китае. Сейчас кикшеринговые велосипеды на электротяге защищены антивандальными покрытиями, что увеличивает срок эксплуатации. У современных велобайков более массивная рама, усиленные запчасти, механизм тормозов и батарея из высокопрочного пластика, чтобы они могли использоваться в разных климатических условиях и географических местностях", – сказал он.

Руководитель проекта Самат Агабек отметил, что в настоящее время тестируются два вида велобайка – один для азиатского телосложения, второй – для европейского.

"В течение полугода мы тестировали велобайки, предлагая жителям города прокатиться. Мы отвозили их в сервисы обслуживания для оценки – как можно проводить техосмотр, насколько сложно их ремонтировать, легко ли найти для них запчасти. Сейчас мы готовим конкурсную техническую спецификацию", – отметил Самат Агабек.

На первом этапе будет закуплено 2000 велосипедов. Если они станут востребованными, город будет наращивать объем.

Также планируется усовершенствовать программное обеспечение.

"Система ПО будет находиться на балансе города, в настоящее время идет разработка приложения. Сам велобайк будет оснащен GPS-датчиком, который позволит отследить его в режиме реального времени, а также защитит от воров. Если говорить о парковке – администрация города разрабатывает правила парковки для микромобильных транспортных средств. Мы ждем, когда их внедрят и город определит места парковок. Исходя из этого, будем продумывать виртуальную карту", – отметил спикер.

Велобайки будут запущены в основном в центральной части города, так как она самая густонаселенная. В горы на них уехать нельзя – это ограничение действует на всех кикшеринговых компаниях по транспорту последней мили.

В начале 2024 года жители города обратили внимание, что с улиц исчез велошеринг. 

Ранее мы рассказывали, что метро Алматы стало удобнее: на нескольких станциях там появились сотовая связь и интернет.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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