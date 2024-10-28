Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась
Фото: X(Twitter)/@NeilPHauer
В Тбилиси завершилась акция протеста против результатов парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.
О дальнейших планах лидеры оппозиции пообещали сообщить позже. Их сторонники после исполнения гимнов Евросоюза и Грузии стали расходиться.
Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии "дальнейшими последствиями", если правительство страны не изменит курс, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии.
Ранее сообщалось, что главную улицу Тбилиси, проспект Руставели, перекрыли из-за акции протеста против результатов парламентских выборов.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript