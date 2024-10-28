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Акция протеста против результатов парламентских выборов в Тбилиси завершилась

протесты в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 00:03 Фото: X(Twitter)/@NeilPHauer
В Тбилиси завершилась акция протеста против результатов парламентских выборов, сообщает Zakon.kz.

О дальнейших планах лидеры оппозиции пообещали сообщить позже. Их сторонники после исполнения гимнов Евросоюза и Грузии стали расходиться.

Тем временем руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер пригрозил Грузии "дальнейшими последствиями", если правительство страны не изменит курс, а глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не будет уходить от контактов с властями Грузии.

Ранее сообщалось, что главную улицу Тбилиси, проспект Руставели, перекрыли из-за акции протеста против результатов парламентских выборов.

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Елена Беляева
Грузия 2024 год Акции протеста Политика
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