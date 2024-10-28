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Находящихся под угрозой исчезновения крокодилов и варанов нашли в аэропорту Турции

Нильских крокодилов и варанов незаконно пытались завезти в Турцию, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2024 01:17 Фото: pixabay
17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов обнаружили при таможенники в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле при осмотре багажа прибывшего из Египта пассажира, сообщает Zakon.kz.

По информации издания turkiyetoday, об этом заявили представители Министерства сельского и лесного хозяйства республики.

Как уточняется, пять пресмыкающихся каждого вида оказались мертвы.

Разрешающих документов на ввоз животных, включенных в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, при задержанном не было. По его словам, он вез их в приграничную с Сирией провинцию Хатай.

"Живые животные взяты под охрану представителями министерства", – говорится в сообщении.

Нильские крокодилы и вараны в целях сохранения биоразнообразия находятся под защитой Конвенции о международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.

Ранее, в апреле, российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила.

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