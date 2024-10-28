Находящихся под угрозой исчезновения крокодилов и варанов нашли в аэропорту Турции
Фото: pixabay
17 детенышей нильских крокодилов и 10 нильских варанов обнаружили при таможенники в аэропорту имени Сабихи Гёкчен в Стамбуле при осмотре багажа прибывшего из Египта пассажира, сообщает Zakon.kz.
По информации издания turkiyetoday, об этом заявили представители Министерства сельского и лесного хозяйства республики.
Как уточняется, пять пресмыкающихся каждого вида оказались мертвы.
Разрешающих документов на ввоз животных, включенных в конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, при задержанном не было. По его словам, он вез их в приграничную с Сирией провинцию Хатай.
"Живые животные взяты под охрану представителями министерства", – говорится в сообщении.
Нильские крокодилы и вараны в целях сохранения биоразнообразия находятся под защитой Конвенции о международной торговли видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Ранее, в апреле, российские таможенники не пропустили в Казахстан крокодила.
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