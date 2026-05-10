Туризм

В аэропорту Стамбула отменили голосовые объявления

Аэропорт Сабиха Гёкчен в Стамбуле, фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2026 04:34
С 10 мая 2026 года аэропорт Сабиха Гёкчен (ISG) в Стамбуле вводит режим минимальных голосовых объявлений, сообщает Zakon.kz.

Оповещения по громкой связи будут использовать только в исключительных случаях, связанных с безопасностью. По информации пресс-службы аэропорта, основная информация о рейсах останется на табло и в цифровых сервисах.

"В нашем аэропорту начинается эра "Тихого терминала"!" – говорится в объявлении воздушной гавани.

Таким образом, пассажирам придется самостоятельно отслеживать статус вылетов и не полагаться на привычные объявления о посадке и "последнем вызове".

"Изменения наиболее сильно затронут транзитных пассажиров. Основной поток стыковок через Сабиху Гёкчен традиционно приходится на рейсы в Европу, Египет и страны Ближнего Востока. В условиях коротких пересадок повышается риск пропуска посадки при невнимательности или задержках в терминале", – без энтузиазма отреагировали на новость в комментариях к объявлению.

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу уделил внимание одинокой кошке на одной из станций метро и вызвал положительную реакцию в Сети.

Фото Алия Абди
Алия Абди
