Женщина, пропавшая без вести во время одиночного похода в Снежных горах Австралии, была найдена 27 октября после того, как получила укус змеи, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, спасатели заметили 48-летнюю Ловису Шоберг, когда она шла по кустарниковой тропе в национальном парке Косцюшко, к юго-западу от столицы Канберры (Австралия).

Фото: AAP Image/Полиция Нового Южного Уэльса через Reuters

Суперинтендант полиции Нового Южного Уэльса Тоби Линдси заявил, что ей "повезло остаться в живых" после укуса змеи, возможно, медноголовой. Этот ядовитый вид может нанести болезненный укус, который без медицинской помощи приводит к смерти.

"Женщина сообщает, что ее укусила змея примерно за четыре дня до этого, она подвернула лодыжку и была обезвожена", – сказала Линдси.

Снежные горы являются частью Большого Водораздельного хребта, горного региона длиной около 3700 км, в котором находятся некоторые из самых высоких вершин Австралии. Он популярен среди туристов и лыжников, которые посещают близлежащие курорты во время ежегодного лыжного сезона.

Пока туристов кусают ядовитые змеи, отели всех уровней в Анталье заявили о массовом нашествии клопов.

