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События

16-летнюю девушку госпитализировали после укуса змеи на Кольсае

место укуса змеи, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 11:24 Фото: скриншот видео
На территории озера Кольсай в Алматинской области змея укусила 16-летнюю девушку, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС, отдыхающие обратились за помощью к спасателям, которые дежурили поблизости. Сотрудники оперативно-спасательного отряда оказали пострадавшей первую помощь, после чего на служебном автомобиле доставили ее в медицинское учреждение.

В МЧС напомнили, что в теплое время года змеи становятся особенно активными. Отдыхающим рекомендуют не сходить с обозначенных маршрутов, внимательно осматривать место привала, не приближаться к змеям и не пытаться их поймать. При укусе необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью и сообщить о происшествии по номеру 112.

Ранее змея заползла во двор частного дома в Алматинской области.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
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