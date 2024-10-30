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Британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме

Британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 05:40 Фото: pixabay
В Риме начали расследование по факту непредумышленного убийства британской девушки-подростка, страдавшей аллергией на арахис. Она умерла во время отпуска со своей семьей, сообщает Zakon.kz.

По информации The Guardian, расследование непредумышленного убийства началось когда у 14-летней путешественницы случился анафилактический шок после обеда с семьей в римской пиццерии.

14-летний подросток обедала в пиццерии в районе Джаниколенсе и примерно через 15 минут после того, как семья вернулась в отель, у нее случился анафилактический шок.

По сообщениям итальянской прессы, она съела десерт, содержащий следы аллергена арахиса в сухофруктах.

Девушка умерла вскоре после прибытия в больницу Сан-Камилло. Ее отца пришлось госпитализировать из-за проблем с сердцем после того, как он впал в шок.

Представитель посольства Великобритании подтвердил, что посольство оказывает поддержку семье британского ребенка, погибшего в Италии, и поддерживает связь с местными властями.

Неясно, было ли в ресторане известно об аллергии у девочки.

Как обычно в таких случаях, расследование по делу об убийстве ведется в отношении неизвестных лиц. Полиция проведет проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, подаваемых в блюдах ресторана.

Ранее сообщалось, что мать, забиравшая ребенка из школы, врезалась на машине в ограждение школы в Мельбурне (Австралия), в результате чего один ребенок погиб, а еще четверо получили серьезные травмы.

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