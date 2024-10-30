Британская девушка-подросток с аллергией на арахис умерла во время отпуска в Риме
По информации The Guardian, расследование непредумышленного убийства началось когда у 14-летней путешественницы случился анафилактический шок после обеда с семьей в римской пиццерии.
14-летний подросток обедала в пиццерии в районе Джаниколенсе и примерно через 15 минут после того, как семья вернулась в отель, у нее случился анафилактический шок.
По сообщениям итальянской прессы, она съела десерт, содержащий следы аллергена арахиса в сухофруктах.
Девушка умерла вскоре после прибытия в больницу Сан-Камилло. Ее отца пришлось госпитализировать из-за проблем с сердцем после того, как он впал в шок.
Представитель посольства Великобритании подтвердил, что посольство оказывает поддержку семье британского ребенка, погибшего в Италии, и поддерживает связь с местными властями.
Неясно, было ли в ресторане известно об аллергии у девочки.
Как обычно в таких случаях, расследование по делу об убийстве ведется в отношении неизвестных лиц. Полиция проведет проверку на наличие следов арахиса и других видов сухофруктов, подаваемых в блюдах ресторана.
Ранее сообщалось, что мать, забиравшая ребенка из школы, врезалась на машине в ограждение
школы в Мельбурне (Австралия), в результате чего один ребенок погиб, а
еще четверо получили серьезные травмы.