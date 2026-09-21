#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
446.56
512.34
5.3
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Назначения
#Курултай
Логотип vbnews
#Школа
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
+24°
$
446.56
512.34
5.3
Мир

У 27-летней девушки обнаружили редкую аллергию на воду

Руки, аллергия, фото - Новости Zakon.kz от 21.09.2026 06:56 Фото: magnific
27-летняя девушка из Москвы столкнулась с редчайшей аллергией в мире. Она узнала об аллергии на воду в раннем детстве, когда родители обратили внимание на странную реакцию кожи после купания, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru со ссылкой на Shot, во время обследования выяснилось, что у москвички аквагенная крапивница. При таком диагнозе раздражения и волдыри появляются из-за контактов с водой, независимо от источника и температуры.

Также речь идет о поте и слезах.

"Всего в мире официально известно о 100 случаях этого заболевания", – говорится в публикации.

По словам девушки, она постоянно борется с высыпаниями и другими последствиями необычного диагноза.

Ранее мы писали о том, как женщине проткнули легкое во время сеанса иглоукалывания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
Читайте также
домашние питомцы, аллергия
16:43, 16 сентября 2025
Какое выбрать домашнее животное, если у вас аллергия
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
22:16, 14 сентября 2024
27-летняя девушка из Атырау вышла замуж за 81-летнего миллиардера из Германии
18-летний парень убил свою девушку из-за ревности
21:36, 31 мая 2025
Москвич убил свою 17-летнюю девушку из ревности и покончил с собой
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Игровой эпизод в матче Казахстан - Малайзия на Азиаде-2026
06:47, Сегодня
Сборная Казахстана по хоккею на траве потерпела второе крупное поражение на Азиаде-2026
Представители НОК Казахстана и Монголии на подписании Меморандума о сотрудничестве
06:19, Сегодня
НОК Казахстана и Монголии подписали Меморандум о сотрудничестве
Семён Симонов празднует шайбу Барыса на домашнем льду
05:51, Сегодня
Нападающий "Барыса" Симонов объяснил секрет частых побед над "Локомотивом" в Ярославле
Сауль Альварес во время тренировочного лагеря
05:24, Сегодня
"Ему никогда меня не победить": Сауль Альварес жёстко ответил Кристиану Мбилли
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: