У 27-летней девушки обнаружили редкую аллергию на воду
Фото: magnific
27-летняя девушка из Москвы столкнулась с редчайшей аллергией в мире. Она узнала об аллергии на воду в раннем детстве, когда родители обратили внимание на странную реакцию кожи после купания, сообщает Zakon.kz.
Как передает Газета.ru со ссылкой на Shot, во время обследования выяснилось, что у москвички аквагенная крапивница. При таком диагнозе раздражения и волдыри появляются из-за контактов с водой, независимо от источника и температуры.
Также речь идет о поте и слезах.
"Всего в мире официально известно о 100 случаях этого заболевания", – говорится в публикации.
По словам девушки, она постоянно борется с высыпаниями и другими последствиями необычного диагноза.
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