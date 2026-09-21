У 27-летней девушки обнаружили редкую аллергию на воду

27-летняя девушка из Москвы столкнулась с редчайшей аллергией в мире. Она узнала об аллергии на воду в раннем детстве, когда родители обратили внимание на странную реакцию кожи после купания, сообщает Zakon.kz.

Как передает Газета.ru со ссылкой на Shot , во время обследования выяснилось, что у москвички аквагенная крапивница. При таком диагнозе раздражения и волдыри появляются из-за контактов с водой, независимо от источника и температуры.

Также речь идет о поте и слезах.

"Всего в мире официально известно о 100 случаях этого заболевания", – говорится в публикации.

По словам девушки, она постоянно борется с высыпаниями и другими последствиями необычного диагноза.

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