Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Ледник Антарктиды дымится на редком снимке из космоса

Ледник Антарктиды дымится на редком снимке из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:59 Фото: NASA/USGS
На снимке, сделанном спутником НАСА в начале этого месяца, можно увидеть дымящийся ледник на западе Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, так называемый "морской дым" на самом деле не дым, а туман, который выглядит как хлопковые белые клочья над темной поверхностью океанской воды в месте, где ледник Пайн-Айленд встречается с морем на спутниковом снимке.

Вода и ветер сыграли ключевую роль в возникновении морского дыма. По данным НАСА, сильный ветер отодвинул лед и холодную воду, позволив более теплой воде выйти на поверхность. Столкновение температур привело к тому, что влага в этом воздухе сконденсировалась в туман.

Ледник Антарктиды дымится на редком снимке из космоса, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 07:59

Фото: NASA/USGS

Сам по себе морской дым не является редкостью – он может возникнуть в любое время, когда исключительно холодный, сухой воздух проходит над более теплым водоемом. Его часто можно увидеть на Великих озерах, когда первый арктический порыв зимы проходит над озерами, которые еще относительно теплые.

Интересно, что сейчас Антарктида, известная как самый холодный и отдаленный континент в мире, является популярным туристическим направлением, привлекающим больше туристов, чем когда-либо.

Читайте также

Садыр Жапаров гимн изменение Кыргызстан
Садыр Жапаров одобрил идею изменить гимн Кыргызстана
Врач из Западной Бенгалии изнасиловал пациентку под транквилизатором
Врач из Западной Бенгалии изнасиловал пациентку под транквилизатором
Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения
Более трети всех видов деревьев находятся под угрозой исчезновения – исследование
Аксинья Титова
НАСА 2024 год Ледники Вода Воздух Фотографии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
рука и деньги
Как сохранить свои деньги на депозите – советы экономистов
тенге и доллар
Доллар скоро будет по 460 тенге, хотя должен быть по 520 – экономист
Тенге, деньги, Казахстан
Казахстанцы могут получить крупный бонус за хранение документов советских времен – фейк
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: