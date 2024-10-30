Ледник Антарктиды дымится на редком снимке из космоса

На снимке, сделанном спутником НАСА в начале этого месяца, можно увидеть дымящийся ледник на западе Антарктиды, сообщает Zakon.kz.

По информации CNN, так называемый "морской дым" на самом деле не дым, а туман, который выглядит как хлопковые белые клочья над темной поверхностью океанской воды в месте, где ледник Пайн-Айленд встречается с морем на спутниковом снимке.

Вода и ветер сыграли ключевую роль в возникновении морского дыма. По данным НАСА, сильный ветер отодвинул лед и холодную воду, позволив более теплой воде выйти на поверхность. Столкновение температур привело к тому, что влага в этом воздухе сконденсировалась в туман.

Фото: NASA/USGS

Сам по себе морской дым не является редкостью – он может возникнуть в любое время, когда исключительно холодный, сухой воздух проходит над более теплым водоемом. Его часто можно увидеть на Великих озерах, когда первый арктический порыв зимы проходит над озерами, которые еще относительно теплые.

Интересно, что сейчас Антарктида, известная как самый холодный и отдаленный континент в мире, является популярным туристическим направлением, привлекающим больше туристов, чем когда-либо.