Президент Таджикистана призвал остановить преследования за лайки в соцсетях
Об этом глава Таджикистана заявил на церемонии открытия госучреждения по подготовке высококвалифицированных военных кадров.
В своей речи Рахмон подчеркнул, что в деятельности правоохранительных органов наблюдаются многочисленные недостатки.
Например, продолжил он, в последнее время органы считают за доказательства тот факт, что некоторые граждане в социальных сетях ставят лайки на распространяемые материалы и видеоролики.
"Вследствие чего они испытывают огромные затруднения", – сказал президент.
"Иными словами, некоторые органы безосновательно возбуждают против них уголовные дела, этим действиям необходимо положить конец". Эмомали Рахмон
Согласно данным из открытых источников, в Таджикистане за лайки постов и видео, связанных с оппозицией, или за репосты этих видео пользователям грозит тюремный срок.
Тем временем в Кыргызстане планируют изменить государственный гимн. С такой идеей на днях выступил спикер парламента. По его словам, он должен быть универсальным. Президент Садыр Жапаров поддержал это заявление. Глава государства также подчеркнул, что в обновлении нет ничего плохого.