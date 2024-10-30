Садыр Жапаров одобрил идею изменить гимн Кыргызстана

Фото: akorda.kz

На днях спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев заявил о необходимости изменить гимн страны. По его словам, он должен быть универсальным. Президент Садыр Жапаров поддержал это заявление. Глава государства также подчеркнул, что в обновлении нет ничего плохого, сообщает Zakon.kz.

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