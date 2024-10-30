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Садыр Жапаров одобрил идею изменить гимн Кыргызстана

Садыр Жапаров гимн изменение Кыргызстан, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 09:30 Фото: akorda.kz
На днях спикер парламента Кыргызстана Нурланбек Шакиев заявил о необходимости изменить гимн страны. По его словам, он должен быть универсальным. Президент Садыр Жапаров поддержал это заявление. Глава государства также подчеркнул, что в обновлении нет ничего плохого, сообщает Zakon.kz.

Жапаров уточнил, что нынешний гимн был написан 33 года назад.

"Кыргызский народ, ваша судьба в ваших руках, идите вперед", – писали тогда авторы гимна. С тех пор мы полностью сформировались как государство. Нас знают во всем мире. Если пройдет сто лет, будем ли мы продолжать петь, что освободились и стали независимой страной?" Садыр Жапаров

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В продолжении в интервью госагентству "Кабар", глава Кыргызстана уверенно отметил, что нынешний гимн не будет забыт.

"Почему бы не спеть о том, что мы независимое государство, что мы – народ с 5-тысячелетней историей, и написать гимн, который вдохновит молодежь и будущие поколения?"Садыр Жапаров

Кроме того, президент затронул и изменение дизайна государственного флага.

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По его словам, новый флаг лучше прежнего.

"На старом флаге лучи были похожи то ли на подсолнух, то ли на диск пилорамы. Теперь, когда смотришь на новый флаг, сразу понятно, что это лучи солнца, оно сияет".Садыр Жапаров

Днем ранее, 29 октября 2024 года, стало известно, что Жапаров подписал указ о понижении в звании пятерых генералов, ранее служивших в Министерстве внутренних дел (МВД) и спецслужбах страны. Причины понижения не известны.

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