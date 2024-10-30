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В Хорватии планируют вернуть обязательную службу в армии

В Хорватии планируют вернуть обязательную срочную службу, фото - Новости Zakon.kz от 30.10.2024 20:07 Фото: predsjednik.hr
Президент Хорватии Зоран Миланович заявил о том, что в стране планируют вернуть обязательную срочную службу, сообщает Zakon.kz.

По его словам, назрела необходимость обновить кадровый резерв на случай потенциального конфликта. 

"Наш резерв составляют люди стареющие – в среднем, люди возрастом почти 50 лет. Без людей, без солдат нет армии. Лучше всего это видно сегодня на Украине. (...) И именно поэтому нам нужно говорить о восстановлении обязательной военной службы", – говорится на сайте главы государства.

В своем обращении к солдатам президент Хорватии рассказал о необходимости оснащения армии, упомянув об объявленной закупке новых танков. Он также отметил, что танки Leopard и истребители Rafale не играют особой роли для страны при отсутствии людей. Миланович считает, что мужчины должны быть мотивированы на прохождение службы и получение соответствующего образования, чтобы попасть в резерв.

Ранее сообщалось, что Турция и Сербия планируют совместно производить военные беспилотники.

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