Токаев поздравил Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 14 января 2025 года, поздравил Зорана Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии. По данным пресс-службы Акорды, была направлена телеграмма, сообщает Zakon.kz.

В своей телеграмме Токаев подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.

Глава государства также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.

Ранее стало известно, что действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах главы государства, набрав более 74% голосов во втором туре.

Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.

Тем временем Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.