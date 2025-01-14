Токаев поздравил Милановича с переизбранием на пост президента Хорватии
В своей телеграмме Токаев подчеркнул, что успех Зорана Милановича на выборах является ярким свидетельством доверия, которое граждане оказывают его политике, направленной на процветание Хорватии.
Глава государства также выразил уверенность в том, что двусторонние отношения между Астаной и Загребом, основанные на дружбе и взаимопонимании, будут и впредь укрепляться во благо двух народов.
Ранее стало известно, что действующий президент Хорватии Зоран Миланович победил на выборах главы государства, набрав более 74% голосов во втором туре.
Президент Хорватии избирается сроком на пять лет, он выполняет в основном представительские функции, внутреннюю и внешнюю политику определяет правительство.
Тем временем Касым-Жомарт Токаев находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах.