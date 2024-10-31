Защитник дикой природы Грэм Динкельман умер после укуса ядовитой змеи

Любитель дикой природы и блогер Грэм "Динго" Динкельман умер после укуса ядовитой змеи. Его сравнивали с австралийским ведущим Стивом Ирвином ("Охотник на крокодилов"). Они оба приобрели известность благодаря съемкам рядом со смертоносными рептилиями, сообщает Zakon.kz.

Динкельману было 44 года.

Его вдова Кристи рассказала, что рептилия укусила блогера около месяца назад. У мужчины из-за аллергической реакции после укуса случился анафилактический шок. Его экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.

"Все это время Динкельман боролся, "чтобы быть здесь, с нами". Он скончался мирно в окружении семьи", – уточнила она.

Аккаунт Динкельмана в Instagram, на который подписано 646 тыс. подписчиков, заполнен кадрами, на которых он изображен рядом с громадными крокодилами и опасными змеями.

Примечательно, что пользователи Сети часто оставляли комментарии об опасности, напоминая, что его жизнь не стоит этих рисков.

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