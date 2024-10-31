Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Защитник дикой природы Грэм Динкельман умер после укуса ядовитой змеи

Защитник дикой природы Грэм Динкельман умер после укуса ядовитой змеи, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 13:12 Фото: Instagram/dingo_dinkelman
Любитель дикой природы и блогер Грэм "Динго" Динкельман умер после укуса ядовитой змеи. Его сравнивали с австралийским ведущим Стивом Ирвином ("Охотник на крокодилов"). Они оба приобрели известность благодаря съемкам рядом со смертоносными рептилиями, сообщает Zakon.kz.

Динкельману было 44 года.

Его вдова Кристи рассказала, что рептилия укусила блогера около месяца назад. У мужчины из-за аллергической реакции после укуса случился анафилактический шок. Его экстренно госпитализировали и ввели в медикаментозную кому.

"Все это время Динкельман боролся, "чтобы быть здесь, с нами". Он скончался мирно в окружении семьи", – уточнила она.

Аккаунт Динкельмана в Instagram, на который подписано 646 тыс. подписчиков, заполнен кадрами, на которых он изображен рядом с громадными крокодилами и опасными змеями.

Примечательно, что пользователи Сети часто оставляли комментарии об опасности, напоминая, что его жизнь не стоит этих рисков.

Ранее сообщалось, что восхитительный сибирский горный козел попал в фотоловушку на востоке Казахстана.

Анастасия Московчук
2024 год Змеи Социальные сети
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Осень, осенняя погода, желтые листья, листопад, осенний сезон, лес, осенний лес
В Казахстан возвращается тепло
Трудовая книжка, стаж работы, деньги, пенсия
Выход на пенсию в Казахстане: список необходимых документов
Испания
Национальный траур объявили в Испании
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: