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Мир

Ученые нашли новое суперпротивоядие от укусов змей

змеи, гремучие, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2026 14:59 Фото: pixabay
Ученые Университета Мэриленда из США нашли перспективный способ лечения укусов ядовитых змей. Они использовали белки из крови западных гремучих змей, которые помогают самим рептилиям защищаться от собственного яда, сообщает Zakon.kz.

Согласно опубликованным результатам на сайте ScienceDaily, в лабораторных экспериментах комбинации этих белков оказались примерно в 10 раз эффективнее существующего противоядия от укусов гремучих змей. Они полностью нейтрализовали смертельное действие яда, а также обеспечили защиту от нескольких видов гадюк.

Исследователи изучали белки семейства FETUA. Ранее ученые обнаружили, что один из них – FETUA-3 – способен блокировать действие токсинов, содержащихся в яде гремучих змей.

Однако по отдельности белки не обеспечивали полной защиты. Когда исследователи объединили несколько компонентов, эффективность значительно выросла.

Ученые особо отмечают, что змеиный яд содержит десятки различных токсинов, поэтому для создания универсального противоядия необходимо подобрать правильные комбинации белков. Сейчас исследователи работают и с другими группами токсинов.

По мнению авторов исследования, такой подход может привести к созданию нового поколения противоядий, которые будут эффективнее, безопаснее и дешевле в производстве.

Первые препараты на основе этой технологии могут появиться в ветеринарии, а в дальнейшем разработку планируют применять для лечения людей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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