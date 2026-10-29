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Мир

Контрабандист пытался провезти почти сотню ядовитых змей в чемодане

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В Германии таможенники аэропорта Кёльн-Бонн перехватили крупную партию контрабандных рептилий. Пассажир пытался ввезти в страну чемодан, набитый ядовитыми змеями и ящерицами, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет People. Задержанным оказался 45-летний мексиканский пожарный, прилетевший из Мехико через Стамбул. Мужчина заметно нервничал и пытался пройти через "зеленый" коридор без декларирования, чем и привлек внимание инспекторов.

Сначала мужчину отправили на медицинское освидетельствование – экспресс-тест показал наличие кокаина в организме. После этого таможенники приступили к досмотру его багажа. Запрещенных веществ в чемодане не оказалось, однако инспекторы обнаружили около сотни живых рептилий: 37 ядовитых змей и 55 ящериц.

Животных перевозили в жестоких условиях – их спрятали в пищевых контейнерах, флаконах от шампуней, банках и свернутых носках. Из-за полной нехватки воздуха часть рептилий погибла на месте или сразу после вскрытия багажа. Выживших особей экстренно передали на специализированную ферму для оказания помощи.

"Мои коллеги в аэропорту привыкли ко многому, когда речь идет о сувенирах в чемоданах, но у нас еще никогда не было 37 живых ядовитых змей и 55 ящериц из Мексики", – прокомментировал пресс-секретарь таможни Кёльна Йенс Аланд.

Задержанный заявил, что лишь выполнял просьбу знакомого из Бразилии. Власти Германии отказали гражданину Мексики во въезде в страну и отправили его обратным рейсом в Стамбул.

Тем временем в Таиланде сделали важное заявление. С 16 октября 2026 года в местных аэропортах сотрудники смогут вскрывать подозрительный багаж без его владельца.

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Канат Болысбек
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