Фотоловушка поймала момент: восхитительный сибирский горный козел на востоке Казахстана

Сотрудники национальных парков зачастую делятся удивительными кадрами жизни диких животных. На этот раз героем, поразившим красотой и величием, стал сибирский горный козел на востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Небольшое видео 30 октября 2024 года разместил Катон-Карагайский государственный национальный природный парк (ГНПП).

Специалисты в подписи к публикации уточнили, что фотоловушка установлена в Арчатинском лесничестве.

Комментаторы не смогли сдержать эмоций и восхищение.

Действительно, очень красивый.

Просто шикарен!

Красивый, чудо природы.

Красивый козел.

Хорош, – отмечают пользователи Сети после просмотра короткого ролика.

Сибирский горный козел – это один из самых крупных представителей рода горных козлов, а по ряду данных и самый крупный. По сравнению с другими видами горных козлов этот вид встречается часто и не состоит под угрозой.

В начале октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами. Кроме того, в природном резервате "Ертіс орманы" фотоловушка зафиксировала редкое появление рыси, одного из самых скрытных хищников казахстанских лесов.