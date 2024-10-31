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Фотоловушка поймала момент: восхитительный сибирский горный козел на востоке Казахстана

Редкий сибирский козел попал на кадры фотоловушки на востоке Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 10:07 Фото: Instagram/katonkaragai.semi
Сотрудники национальных парков зачастую делятся удивительными кадрами жизни диких животных. На этот раз героем, поразившим красотой и величием, стал сибирский горный козел на востоке Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Небольшое видео 30 октября 2024 года разместил Катон-Карагайский государственный национальный природный парк (ГНПП).

Специалисты в подписи к публикации уточнили, что фотоловушка установлена в Арчатинском лесничестве.

Комментаторы не смогли сдержать эмоций и восхищение.

  • Действительно, очень красивый.
  • Просто шикарен!
  • Красивый, чудо природы.
  • Красивый козел.
  • Хорош, – отмечают пользователи Сети после просмотра короткого ролика.

Сибирский горный козел – это один из самых крупных представителей рода горных козлов, а по ряду данных и самый крупный. По сравнению с другими видами горных козлов этот вид встречается часто и не состоит под угрозой.

В начале октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами. Кроме того, в природном резервате "Ертіс орманы" фотоловушка зафиксировала редкое появление рыси, одного из самых скрытных хищников казахстанских лесов.

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