Фотоловушка поймала момент: восхитительный сибирский горный козел на востоке Казахстана
Небольшое видео 30 октября 2024 года разместил Катон-Карагайский государственный национальный природный парк (ГНПП).
Специалисты в подписи к публикации уточнили, что фотоловушка установлена в Арчатинском лесничестве.
Комментаторы не смогли сдержать эмоций и восхищение.
- Действительно, очень красивый.
- Просто шикарен!
- Красивый, чудо природы.
- Красивый козел.
- Хорош, – отмечают пользователи Сети после просмотра короткого ролика.
Сибирский горный козел – это один из самых крупных представителей рода горных козлов, а по ряду данных и самый крупный. По сравнению с другими видами горных козлов этот вид встречается часто и не состоит под угрозой.
В начале октября Комитет лесного хозяйства поделился уникальными кадрами прогулки трех снежных барсов на востоке Казахстана. Фотоловушка поймала самку с двумя котятами. Кроме того, в природном резервате "Ертіс орманы" фотоловушка зафиксировала редкое появление рыси, одного из самых скрытных хищников казахстанских лесов.