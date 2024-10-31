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Тревожные опасения: птичий грипп распространяется в ЕС быстрее, чем в 2023 году

Птичий грипп распространяется в ЕС быстрее, чем в 2023 году, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 04:22 Фото: pixabay
В этом сезоне птичий грипп распространяется в Европейском союзе быстрее, чем в более мягком 2023 году. Это вызывает опасения, что он может распространиться на людей, сообщает Zakon.kz.

По информации U.S. News & World Report, высокопатогенный птичий грипп, обычно называемый птичьим гриппом, за последние годы унес жизни сотен миллионов птиц по всему миру.

В ЕС вирус не был обнаружен ни у людей, ни у крупного рогатого скота, в отличие от США, где в этом году вирус распространился почти на 400 молочных стад в 14 штатах, а с апреля обнаружен у 36 человек. Четверо из них работали на коммерческой яичной ферме, зараженной вирусом.

Его распространение на людей и другие виды млекопитающих, включая молочный скот и свиней в США, вызывает опасения, что вирус может мутировать и легко передаваться от человека к человеку, провоцируя пандемию.

По данным Всемирной организации здравоохранения животных, с начала сезона миграции 1 августа и до конца прошлой недели в странах ЕС было зарегистрировано в общей сложности 62 вспышки птичьего гриппа на птицеводческих фермах, в основном на востоке блока.

Для сравнения, на тот же период в 2023 году на фермах ЕС было зарегистрировано семь вспышек птичьего гриппа, но это все равно значительно меньше 112 вспышек, зарегистрированных к концу октября 2022 года.

Ранее сообщалось, что число случаев заболевания оспы обезьян увеличилось на 500% в годовом исчислении.

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Аксинья Титова
Евросоюз ВОЗ 2024 год Птичий грипп
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