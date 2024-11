Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше

По информации Sky news, спасательные команды ищут выживших и тела после того, как внезапное наводнение охватило большие территории страны. В Испании за один день выпал годовой уровень осадков.

По данным местных властей, погибло не менее 205 человек, в основном в регионе Валенсия.

В социальных сетях люди пишут, что в Валенсии была серьезно повреждена железнодорожная сеть, а высокоскоростная железная дорога, соединяющая регион с Мадридом, была приостановлена. Эксперты утверждают, что на ремонт потребуется не менее трех недель.

The death toll from historic flash floods in Spain climbed to least 205 people Friday, with many more believed to be missing, as the initial shock gave way to anger, frustration and a wave of solidarity. https://t.co/UxTdAJesxF https://t.co/UxTdAJesxF