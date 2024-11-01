Погибших в результате разрушительных наводнений в Испании становится все больше

Число погибших в результате разрушительных наводнений в Испании увеличилось со 150 до 205 человек, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky news, спасательные команды ищут выживших и тела после того, как внезапное наводнение охватило большие территории страны. В Испании за один день выпал годовой уровень осадков.

По данным местных властей, погибло не менее 205 человек, в основном в регионе Валенсия.

В социальных сетях люди пишут, что в Валенсии была серьезно повреждена железнодорожная сеть, а высокоскоростная железная дорога, соединяющая регион с Мадридом, была приостановлена. Эксперты утверждают, что на ремонт потребуется не менее трех недель.

The death toll from historic flash floods in Spain climbed to least 205 people Friday, with many more believed to be missing, as the initial shock gave way to anger, frustration and a wave of solidarity. https://t.co/UxTdAJesxF https://t.co/UxTdAJesxF — ABC7 News (@abc7newsbayarea) November 1, 2024

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 31 октября выразил соболезнования Королю Фелипе VI в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате стихийного бедствия в Испании. Zakon.kz поговорил с казахстанкой, которая находится буквально в эпицентре стихийного бедствия. Подробнее можно узнать здесь.

