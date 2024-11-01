Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 21:20 Фото: pixabay
В Сербии 2 ноября объявили днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, сообщает Zakon.kz.

В правительстве страны заявили, что в результате трагедии погибли восемь человек и еще четверо получили травмы.

"Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", – пишет портал tanjug.

Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.

Читайте также

Илона Маска могут лишить американского гражданства
Илон Маск опасается, что его могут лишить американского гражданства
Нови Сад, вокзал, козырек
В Сербии на железнодорожном вокзале обрушился козырек здания: есть пострадавшие
обручальные кольца, Китай, выплаты
Деньги за первую регистрацию брака планируют выплачивать в Китае
Елена Беляева
Сербия 2024 год Железные дороги Траур
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: