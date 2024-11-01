Траур по погибшим на железнодорожном вокзале объявили в Сербии

В Сербии 2 ноября объявили днем траура в связи с гибелью людей во время обрушения козырька на железнодорожном вокзале города Нови-Сад, сообщает Zakon.kz.

В правительстве страны заявили, что в результате трагедии погибли восемь человек и еще четверо получили травмы.

"Правительство Сербии провозгласило 2 ноября Днем траура на основания Закона о проведении траура в Республике Сербия", – пишет портал tanjug.

Ранее сообщалось, что в сербском городе Нови Сади обрушился козырек железнодорожного вокзала. По предварительной информации, есть пострадавшие, в том числе и дети. На месте происшествия работают бригады скорой помощи и спасатели.