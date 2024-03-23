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24 марта в России объявили днем траура

Россия, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2024 17:33 Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин объявил 24 марта днем траура, сообщает Zakon.kz.

Об этом он сообщил во время своего обращения к народу России.

22 марта в партер "Крокус Сити Холла" ворвались люди в камуфляже, как минимум трое, открыли стрельбу из автоматического оружия. Стрельба началась за несколько минут до концерта рок-группы "Пикник".

По последним данным Следственного комитета РФ, число погибших в теракте в "Крокус Сити Холле" на данный момент составляет 115 человек. Поисковые работы продолжаются. Тела погибших обнаружили экстренные службы при разборе завалов.

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