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Мир

Более 1,5 тысячи туристов заблокированы в Индии из-за наводнений

Индия, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 12:59 Фото: Х/airnewsalerts
Более 1,5 тысячи туристов заблокированы в северо-восточном штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями в Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mint, дороги, ведущие к районам, где оказались туристы, перекрыты из-за оползней. Приехавшим на отдых в Сикким рекомендовано оставаться в гостиницах до улучшения погодных условий.

"В связи с продолжающимися дождями и высоким уровнем воды в местной реке Тиста власти Сиккима объявили красный уровень опасности", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней из-за муссонных ливней в северо-восточных индийских штатах погибли 32 человека.

Стихийное бедствие затронуло Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Мизорам и Нагаленд. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

25 мая в столичном аэропорту Индии имени Индиры Ганди обрушился мембранный зонт – часть навеса в одном из терминалов. Новое сооружение построили после того, как ровно год назад аналогичная конструкция рухнула из-за дождя. Тогда в результате обрушения погиб человек.

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Андрей Дюсупов
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