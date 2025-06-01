Более 1,5 тысячи туристов заблокированы в Индии из-за наводнений

Более 1,5 тысячи туристов заблокированы в северо-восточном штате Сикким из-за наводнений и оползней, вызванных сильными муссонными дождями в Индии, сообщает Zakon.kz.

По информации газеты Mint, дороги, ведущие к районам, где оказались туристы, перекрыты из-за оползней. Приехавшим на отдых в Сикким рекомендовано оставаться в гостиницах до улучшения погодных условий.

"В связи с продолжающимися дождями и высоким уровнем воды в местной реке Тиста власти Сиккима объявили красный уровень опасности", – отмечает издание.

Floods in Manipur; #IndianArmy & #AssamRifles saved over 800 lives across Imphal East & West districts. Troops braved floodwaters, also evacuated the AIR, Imphal & provided aid. People have been shifted to safer places. Food, water and essential medicines were provided. Temporary… pic.twitter.com/DANFu7dIgh — All India Radio News (@airnewsalerts) June 1, 2025

Ранее сообщалось, что в результате наводнений и оползней из-за муссонных ливней в северо-восточных индийских штатах погибли 32 человека.

Стихийное бедствие затронуло Ассам, Аруначал-Прадеш, Мегхалая, Мизорам и Нагаленд. Тысячи жителей были вынуждены покинуть свои дома.

25 мая в столичном аэропорту Индии имени Индиры Ганди обрушился мембранный зонт – часть навеса в одном из терминалов. Новое сооружение построили после того, как ровно год назад аналогичная конструкция рухнула из-за дождя. Тогда в результате обрушения погиб человек.