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Более 70 млн избирателей США проголосовали на выборах досрочно

США, выборы, президентские выборы,, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 11:58 Фото: pixabay
Более 70 млн американских граждан проголосовали досрочно на всеобщих выборах, которые пройдут в США 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, об этом свидетельствуют данные, опубликованные Университетом штата Флорида.

Согласно подсчетам, досрочно воспользовались избирательным правом 70 053 286 жителей США. Более 37,4 млн из них отдали свой голос лично на избирательных участках, около 32,6 млн сделали это по почте.

Число зарегистрированных избирателей в США составляет около 168 млн. Больше всего людей досрочно проголосовали в штатах Техас (7,9 млн), Флорида (7,3 млн) и Калифорния (6 млн).

28 октября 2024 года стало известно, что действующий глава США Джо Байден также досрочно проголосовал на президентских выборах. Иностранные СМИ пишут, что перед этим он отстоял в очереди около 40 минут.

Очередные всеобщие выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. За пост главы государства на них будут бороться республиканец Дональд Трамп и демократ Камала Харрис. Трамп был 45-м американским президентом, он находился у власти в 2017-2021 годах. Харрис занимает пост вице-президента США.

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