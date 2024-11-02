Британии пришлось вернуть в тюрьмы три четверти отпущенных досрочно заключенных

В Великобритании тысячи граждан, которых досрочно освободили в рамках борьбы правительства с проблемой переполненности тюрем, вновь осудили, сообщает Zakon.kz.

По данным The Times, всего в камерах Англии и Уэльса находится около 86 тысяч заключенных. Однако каждого седьмого амнистировали и снова посадили в тюрьму.

"Количество заключенных в Англии неизменно растет. Если в 1991 году в тюрьмах содержалось 44 тысячи человек, то сейчас почти вдвое больше. Идею освободить осужденных озвучивал и британский экс-парламентарий Эдвард Ли еще в 2006 году", – отмечает издание.

По информации Sky News, из 13,3 тыс. заключенных, досрочно освобожденных из тюрем с апреля по июнь 2024 года, 9,8 тыс. вернулись за решетку. В 77% случаев это произошло из-за нарушения условий УДО, в том числе пропуска встреч с сотрудниками службы надзора и несоблюдения комендантского часа. В остальных случаях причиной возвращения в пенитенциарные учреждения стало совершение новых правонарушений.

Напомним, в июле 2024 года в Британии заявили о переполненности тюрьм и премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил о планах освободить 40 тысяч заключенных.

Частичная амнистия произошла в тот же месяц. Под нее попали те, кто отбывал срок за преступления, не связанные с сексуальным насилием, насильственными действиями или терроризмом, а также отбывшие менее половины назначенного им срока лишения свободы.