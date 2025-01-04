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Мир

Мьянма отмечает годовщину независимости от Британии массовой амнистией заключенных

Мьянма отмечает годовщину независимости от Британии массовой амнистией заключенных, фото - Новости Zakon.kz от 04.01.2025 15:37 Фото: pixabay
Глава военного правительства Мьянмы Мин Аунг Хлайнг объявил об освобождении около шести тысяч заключенных в рамках массовой амнистии, посвященной 77-й годовщине независимости от Великобритании, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, всего будут амнистированы 5864 человека, из них – 180 иностранцы, которых после депортируют.

Кроме того, Мин Аунг Хлайнг заменил пожизненные сроки 144 заключенным на 15 лет тюрьмы. Всем остальным сроки заключения будут сокращены на одну шестую, за исключением тех, кто осужден по Закону о взрывчатых веществах, незаконных объединениях и борьбе с терроризмом.

Ранее сообщалось, что в Испании решили отменить "золотые визы".

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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