Такер Карлсон заявил, что подвергся нападению "демона"

Американский журналист Такер Карлсон во время беседы с представителем некоммерческой организации First Things Foundation Джоном Хирсом на платформе YouTube заявил о том, что встречал демона и даже подвергся с его стороны нападению, после чего у него остались шрамы, сообщает Zakon.kz.

Как отмечает газета The Guardian, беседа проходила в рамках съемок для документального фильма "Христианство".

В ходе разговора Хирс спросил у бывшего ведущего Fox News, считает ли он, что "существование зла побуждает людей думать о добре". Карлсон ответил, что в прошлом сам испытал этот феномен.

"На меня напали, когда я спал с женой и четырьмя собаками, и изуродовали, физически изуродовали", – сказал он.

Журналист уточнил, что его атаковал "демон" или некое невидимое существо. В результате на теле Карлсона остались следы от когтей, которые впоследствии стали шрамами.

Позже Карлсон рассказал о произошедшем своему помощнику – христианину-евангелисту, который подтвердил ему, что подобные инциденты случаются, "когда на людей в постели нападают демоны".

По словам экс-ведущего Fox News, та ситуация стала для него "трансформирующим опытом". После этого у журналиста появилось сильное желание прочитать Библию.

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